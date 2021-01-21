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Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Doğu Karadeniz'de 3 ilde kar yağışı sebebiyle toplam 411 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor
AA

Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle merkez ve ilçelerde toplam 291 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, söz konusu yolların açılması için 73 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Ovit Dağı ve dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ise kar kalınlığı 60 santimetrenin üzerine çıktı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri mahalle aralarındaki yolları ve ana caddelerde temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

- Artvin

Artvin'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Yoğun karla merkez ve ilçelerde toplam 108 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 26 personel ve 16 iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Şehir merkezi, gece etkili olan yağış sonrası beyaza bürünürken, Artvin Belediyesi karla mücadele ekipleri mahalle ve caddelerde ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Hopa-Borçka kara yolunda da yüksek tonajlı araçlarla kar lastiği olmayan araçların yollarda kalması sonucu ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Etkisini sürdüren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karayolları ekipleri yolun trafiğe açık tutulması için bu güzergahta aralıksız kar temizleme çalışması yapıyor.

Öte yandan Artvin Atabarı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

- Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle 12 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Şalpazarı'nda 4, Hayrat'ta 3, Araklı'da 1, Beşikdüzü ve Köprübaşı ilçelerinde ise 2'şer mahallenin yolu yoğun kar nedeniyle kapandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 15 iş makinesi yardımıyla yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, ekipler 10 araçla birlikte buzlanma olan yollarda da tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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