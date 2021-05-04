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Doğu Karadeniz'den 4 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden Ocak-Nisan 2021'de gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11 arttı.

Doğu Karadeniz'den 4 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı
AA

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden Ocak-Nisan 2021'de gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11 arttı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın dört aylık döneminde 524 milyon 915 bin 245 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 475 milyon 12 bin 234 dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Kalyoncu, söz konusu ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttığını bildirdi.

Kalyoncu, bölgeden gerçekleştirilen ihracatta iller bazında yüzde 65'lik artışla Gümüşhane'nin ilk sırada yer aldığına işaret ederek, bu kenti yüzde 33'lük artışla Rize ve yüzde 7'lik artışla Trabzon'un takip ettiğini aktardı.

Gümüşhane ve Rize'deki yüksek oranlı artışlardaki en önemli nedenin, bu illerden en fazla ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürünleri fiyatlarının uluslararası piyasalarda aşırı yükselmesi olduğunun altını çizen Kalyoncu, Artvin'in ihracatında ise Gürcistan'dan talep düşüklüğü nedeniyle yüzde 6'lık düşüş yaşandığını aktardı.

Bölgeden yılın dört aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın ürün sıralamasına da değinen Kalyoncu, "Söz konusu dönemde, yüzde 3 oranındaki düşüş ve 294 milyon 658 bin 77 dolarlık ihracatla fındık ve mamulleri birinci, yüzde 39 oranındaki artış ve 71 milyon 202 bin 139 dolarlık ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci, yüzde 48 oranında artış ve 55 milyon 464 bin 264 dolarlık ihracatla maden ve metal ürünleri üçüncü, yüzde 26 artış ve 39 milyon 940 bin 398 dolarlık ihracatla su ürünleri dördüncü sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, bölgeden bu dönemde 115 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artmış, Rusya Federasyonu'na yüzde 75 ve Polonya'ya ise yüzde 93 oranında ihracat artışı yaşanmıştır." bilgisini paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, aşılama çalışmalarıyla birçok ülkede kontrol altına alınmaya başlanmasıyla birlikte piyasaların açılmasının talep artışlarına yol açtığını ve bunun da birçok sektör ihracatına olumlu yansıdığını vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Ülke geneli 4 aylık ihracatımızda yaşanan rekor artış gibi bölge ihracatımızın da yılın başından itibaren artış trendini sürdürmesi bizleri ümitlendirmektedir. Bölge ihracatçılarımızın pandemi etkisine rağmen fedakarlık göstererek üretim ve ihracatını aksatmadan sürdürmesi takdire şayan bir başarıdır. Maliyet baskısı ve birçok ülkede ulaştırma süreçlerinde sorunlar yaşanmasına, kapılarda giriş-çıkış aşamalarında kuyruklarda beklenmesine rağmen ihracatçımız, ihracatını artırma başarısını sürdürmektedir. Özellikle önümüzdeki dönemde maliyet artışları ve finansman imkanlarına erişim noktalarında ihracatçımızın desteklenmesi ile ihracatçılarımız çok daha yüksek ihracat artışları sağlayacaktır. Ümidimiz önümüzdeki aylarda ülkemizde de Kovid-19 pandemisinin kontrol altına alınarak, piyasaların rahatlaması, hayatın normal seyrine dönerek üretim çarklarının daha hızlı dönmesi ve ihracat artışlarının daha yüksek oranlarda olmasıdır."

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