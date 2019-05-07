Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın ilk 4 ayında 451 milyon 139 bin 319 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bölge ihracatının geçen yılın aynı dönemde 401 milyon 260 bin 560 dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Kalyoncu, dış satımdaki artış oranının yıllık bazda yüzde 12,43 olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın da bu dönemde geçen yıla göre yüzde 7 artışla 367 milyon 918 bin 413 dolara ulaştığını aktardı.

Söz konusu dönemde yapılan ihracatın 278 milyon 271 bin 147 dolarlık kısmını fındık ve mamullerinin, 53 milyon 14 bin 734 dolarlık kısmını madencilik ürünlerinin, 48 milyon 784 bin 373 dolarlık kısmını da yaş meyve ve sebze ürünlerinin oluşturduğunu belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz'den ilk 4 ayda 107 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Gürcistan'a gerçekleştirildi. İtalya'ya ihracat yüzde 116, Almanya'ya ihracat yüzde 5,8 arttı. Rusya Federasyonu'na yaş meyve sebze ihracatımızda ürün iadeleri ve zaman zaman yaşanan kota sorunları nedeniyle yüzde 9,3, Gürcistan'ın ülkemiz menşeli çimento ihracatına uygulamış olduğu teknik engeller nedeniyle de bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 31 düşüş yaşandı. Gürcistan ve Rusya Federasyonu pazarlarında yaşanan sorunların çözümüyle ihracatın artış trendine girebileceği, sorunların devam etmesi halinde bu ülkelere yönelik ihracatımızdaki düşüşün devam edeceği öngörülmektedir."

Kalyoncu, Uzak Doğu ülkelerine ihracatta önemli artış yaşandığına dikkati çekerek, "Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta yüzde 167 ve Güney Kore'ye gerçekleştirilen ihracatta da yüzde 425 gibi yüksek oranlı artışlar yaşandı. Trabzon'dan yüksek katma değerli ürün olarak üretimi yapılan otomotiv yedek parçalarının ihraç edildiği Macaristan'a gerçekleştirilen ihracatımızda da yüzde 2 bin 55 gibi büyük oranlı artış, önemli gurur kaynağımız olmuştur." ifadesini kullandı.