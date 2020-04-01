Doğu Karadeniz'den

AA

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kampanyayı ilk etapta bir aylık maaşımla ben de destekliyorum." ifadesini kullandı.

Taşbilek, Gümüşhanelilere de kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulundu.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyaya bir maaşını bağışlayarak destek vereceğini belirterek, üniversite personelini bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet etti.

- Giresun

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine değindi.

Kampanyaya 3 aylık maaşını bağışlayarak katıldığını belirten Öztürk,"Herkesi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş 2, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener de 1 aylık maaşını bağışladı.

- Bayburt

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyaya bir aylık maaşını bağışladığını bildirdi.

Kampanyanın, ülkedeki zor günlerin birlik ve beraberlik içinde atlatması, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanmasında çok önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Coşkun, ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla başlatılan bu anlamlı kampanyaya, başta akademik personel olmak üzere bütün Bayburt Üniversitesi ailesini, imkanları dahilinde destek vermeye çağırdı.