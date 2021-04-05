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Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'a mağlup oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'a 116-100 yenildi

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'a mağlup oldu
AA

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri 76ers sahasında Memphis Grizzlies'a 16 sayı farkla mağlup oldu. 76ers'ta Tobias Harris 21, Shake Milton 14 sayı üretti.

14 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise, 5 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.

Grizzlies'ta Jonas Valanciunas 16 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken Dillon Brooks 17, Brandon Clarke 15 sayı ile oynadı.

HAWKS SON PERİYOTTA KAZANDI

İlk üç periyotu büyük mücadeleye sahne olan maçta Atlanta Hawks, rakibi Golden State Warriors'ı son periyottaki oyunuyla 117-111 yenmeyi başardı.

Hawks'ta Clint Capela 24 sayı, 18 ribaunt ve Danilo Gallinari 25 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren isimler oldular.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 37 sayılık performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

LOS ANGELES DERBİSİNDEN KAZANAN CLIPPERS

Son şampiyon Los Angeles Lakers sakat oyuncusu LeBron James'ten eksik olarak sahaya çıktığı maçta, rakibi Los Angeles Clippers'a 104-86 yenildi.

Clippers'ta Kawhi Leonard 19 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 116-86

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 100-116

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 117-111

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 115-122

Denver Nuggets-Orlando Magic: 119-109

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 115-107

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 104-86

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