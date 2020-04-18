Doğu Kudüs'te Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

AA

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, Ramallah'ta Sağlık Bakanı Mey el-Keyle ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Doğu Kudüs'teki El-İsaviyye beldesinde 87 yaşındaki Filistinli bir kadının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Keyle de Batı Şeria'da 6 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 300'ü Batı Şeria'da, 13'ü de Gazze'de olmak üzere 313'e yükseldiğini belirtti.

Bakan Keyle, ayrıca Filistinli kaynaklardan edindikleri bilgiye göre Doğu Kudüs'teki vaka sayısının ise 105 olduğunu kaydetti.

İsaviyye beldesindeki Kovid-19 Takip Komitesi Üyesi Muhammed Ebu'l-Hums da AA muhabirine yaptığı açıklamada, vefat eden Neval Ebu'l-Hums isimli kadının Kudüs'teki Shaare Zedek Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ebu'l-Hums, kadının evde karantina altında tutulan oğlundan virüs kaparak hastalandığının tespit edildiğini dile getirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığının, Doğu Kudüs'teki Kovid-19 vakalarıyla ilgili gerçek sayıları açıklamadığını vurgulayan Ebu'l-Hums, virüse yakalananların nerede olduklarını ve sayılarını net olarak bilmediklerini söyledi.

- Umman'da da Kovid-19 kaynaklı ölümler 6'ya yükseldi

Öte yandan, Umman Sağlık Bakanlığı da ülkede ikamet eden 76 yaşındaki bir yabancının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve virüsten ölenlerin sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.

Bakanlık, ülkede 111 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 1180'e çıktığını aktardı.