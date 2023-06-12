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Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır

Ormanlık alanları, yürüyüş parkurları ve zengin su kaynaklarıyla ziyaretçilerine farklı aktivitelerle tatil imkanı sunan Kocaeli Yuvacık'taki turistik tesisler, Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamlandı

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AA
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır

    Başiskele ilçesinde iki büyük derenin birleştiği vadide inşa edilen Yuvacık Barajı, Camidüzü, Değirmendüzü, Sıcakdere ve Soğukdere olmak üzere farklı yürüyüş parkurlarıyla doğaseverlere eşsiz zaman geçirme fırsatı sunuyor.
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır

    AA'nın haberine göre dere kenarlarındaki tesislerde konaklayan tatilciler, barajı çevreleyen zümrüt yeşili bitki örtüsüne sahip Yuvacık'ta kuş sesleri eşliğinde dinlenebiliyor.
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır

    Bölgedeki turizm işletmecilerinden Hüseyin Karaaslan, tesislerin, Samanlı Dağları'nın eteklerinde ve zengin su kaynaklarının bulunduğu eşsiz doğal güzelliğin ortasında olduğunu söyledi.
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır

    Konaklama tesislerinin çoğunluğunun doğal ortama uygun ahşaptan inşa edildiğini anlatan Karaaslan, günübirlik hizmet de verildiğini belirtti. Karaaslan, ATV, zipline, paintball ve yürüyüş gibi farklı aktivitelerle zaman geçirebilecek tatilcilerin aynı zamanda yaylaları ve şelaleleri ziyaret edebileceğini dile getirdi.
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır

    "REZERVASYONLARIMIZ YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ"

    Beşkayalar Kanyonu'nun önemli gezi rotalarından olduğuna değinen Karaaslan, "Burası İstanbul'a çok yakın, 1,5 saat. Karadeniz coğrafyasına çok benziyor. Buradan köylere doğru çıktığınızda tarlalarda lahana, mısır ve fasulye bulabilirsiniz. Yuvacık'ı her mevsim ziyaret edebilirsiniz. Burası 4 mevsim gerçekten çok güzel olur" diye konuştu.
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır

    Bungalovların dış mimarisi ve iç dekorasyonunun ahşaptan yapıldığını belirten Karaaslan, evlerin ön kısma bakan geniş pencerelerinden doğanın seyredilebildiğini kaydetti.
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır

    Bölgede tarihi yapıların da bulunduğuna işaret ederek Karaaslan, "Coğrafyanın gerçekten gezilebilecek alanları çok. Dere kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Servetiye Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Aytepe'ye çıkabilir, burada dağ çileği yiyebilirsiniz" şeklinde konuştu.
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır

    Karaaslan, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konaklama taleplerinin arttığını belirterek, 2 ila 6 kişinin kalabileceği yapılarla hizmet verildiğini dile getirdi.
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır

    Tesislerde kalacak misafirler için hazırlıkların tamamladığını ifade eden Karaaslan, şunları söyledi:

     

     
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır

    "Kurban Bayramı tatilindeki rezervasyonlarımız yüzde 50'yi geçti. Yuvacık'ta tatil yapmayı düşünen misafirlerimize bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalarını öneririm. Bayram tatili haziranın sonuna denk geliyor. 
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır

    Bu dönemde doğa çok güzel oluyor. Misafirlerimiz ahşap evlerde konaklama yapabilir, bölgeyi günübirlik ziyaret edebilir. Dere kenarında serin ortamda kahvaltısını yapabilir."
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır
  • Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık bayrama hazır

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