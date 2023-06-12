"REZERVASYONLARIMIZ YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ"

Beşkayalar Kanyonu'nun önemli gezi rotalarından olduğuna değinen Karaaslan, "Burası İstanbul'a çok yakın, 1,5 saat. Karadeniz coğrafyasına çok benziyor. Buradan köylere doğru çıktığınızda tarlalarda lahana, mısır ve fasulye bulabilirsiniz. Yuvacık'ı her mevsim ziyaret edebilirsiniz. Burası 4 mevsim gerçekten çok güzel olur" diye konuştu.