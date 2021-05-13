Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram namazı kılındı

AA

Sakarya'da sabah namazından itibaren kent merkezindeki Orhan Camisi'ne gelen vatandaşlar, salgın kurallarına uygun saf tuttu.

İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından verilen vaazda Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua eden cemaat, bayram namazını kıldı.

- Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde bayram namazı, salgın tedbirleri doğrultusunda eda edildi.

Camiye gelen vatandaşlar, salavatlarla manevi atmosfer oluştururken, salgın tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyuldu.

- Bartın

Bartın'da Yukarı Halilbey Camisi'ne gelenler, salgın tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak kıldı.

Seccadesiyle gelen vatandaşlar, dezenfektan kullanarak camiye girdi.

Cemaat, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua etti.

- Bolu

Bolu'daki Yıldırım Bayezid Camisi'ne gelen vatandaşlar, salgın kurallarına uygun saf tutarak bayram namazını eda etti.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından vaaz verilirken, cemaat Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua etti.

Çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan namazda salavat getirilmesiyle manevi atmosfer oluştu.

- Zonguldak

Zonguldak'taki Ulu Cami'ye gelenler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Dezenfektan kullanılarak camiye giren cemaat, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua etti.

- Karabük

Safranbolu'daki Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, salgın kurallarına uygun olarak saf tuttu.

İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından verilen vaazda Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua edildi.

Daha sonra cemaat, bayram namazını eda etti.

- Kocaeli

Kocaeli'de Fevziye Camisi'ne gelen vatandaşlar, salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uydu.

İl Müftüsü Sinan Cihan'ın verdiği vaazının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua eden cemaat, bayram namazını eda etti.