Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramın ikinci gününde sessizlik hakim - ZONGULDAK/BOLU

AA

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de Zonguldak'ın normal zamanlarda en işlek caddelerinde sessizlik hakim oldu.Kent merkezinde ve belirlenen noktalarda denetimlerini sürdüren ekipler, görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimsenin sokakta bulunmasına izin vermiyor.- BoluBolu’da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Kent Meydanı kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.Ayrıca, vatandaşların sıklıkla gittiği yeşil alanların başında gelen Atatürk Orman Parkı ile Karaçayır Parkı’nda da sessizlik yaşandı.Polis ve jandarma ekipleri ile bekçilerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda gördükleri araçları durdurarak izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Sokağa izinsiz çıktığı belirlenen vatandaşlara ceza uygulandı.