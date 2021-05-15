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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramın son gününde sessizlik sürüyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın son gününde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramın son gününde sessizlik sürüyor
AA

Sakarya'da normal zamanda kalabalık olan Atatürk Bulvarı, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları, Çark Caddesi ile hafta sonları vatandaşların uğrak yeri Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı'nda sessizlik yaşanıyor.

Şehrin ana caddelerinde sakinlik oluşurken, kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürüyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de Kent Meydanı, Fethiye ve İstiklal caddeleri, Yürüyüş Yolu, Yenicuma ile Fevziye camilerinin parkları sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Bazı caddelerde kısıtlamadan muaf az sayıda kişi bulunurken, polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

- Zonguldak

Zonguldak'ta kentin en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Bariyerlerle kapatılan kentin bazı noktalarında kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürüyor.

- Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Zonguldak, Sakarya ve Bolu girişlerinde araçları durduran ekipler, izin belgelerini kontrol ediyor, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguluyor.

- Bolu

Bolu'nun normal zamanda işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik dikkati çekiyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Karabük ve Bartın'da da meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor.

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