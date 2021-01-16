Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

AA

Sakarya'da Kovid-19 ile mücadele amacıyla ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park da sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Kocaeli

Kocaeli'deki cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kentin işlek yerlerinden Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi sessizliğe bürünürken kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam etti.

Belirli noktalarda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, durdurdukları araçlarda sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

- Düzce

Düzce'de kısıtlamadan muaf olan kişiler ve görevliler dışında cadde ve sokaklarda hiç kimsenin olmadığı görüldü.

Halkın büyük oranda kısıtlamaya uymasıyla kentin en işlek noktalarından Anıtpark Meydanı, İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Belediye Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.