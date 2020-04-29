Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de

AA

Sakarya'nın normal zamanda en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik yaşanıyor.Tedbirler kapsamında şeritlerin çekildiği park ve bahçelerdeki dinlenme alanlarında da sessizlik hakimdi.Öte yandan sokağa çıkan vatandaşların ise maske taktığı gözlendi.- KocaeliKocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları, Cumhuriyet parkı ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor.Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske takmaya özen gösteriyor.- DüzceDüzce'de vatandaşlar çoğunlukla evde kalmayı tercih ederken, dışarı çıkanlar ise maske takıyor.İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından kent merkezinde sakinlik sürerken ekiplerin denetimleri devam ediyor.Ekipler, vatandaşların olabildiğince evde kalmaları, sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmalarına yönelik uygulamalarını titizlikle sürdürüyor.Özellikle ramazan ayı olması dolayısıyla günün belirli saatlerinde kentin işlek caddeleri ve bankalarda işleri olan vatandaşları ateş ölçümü sonrası söz konusu alanlara alan ekipler, banka, ptt ve yoğun görülen iş yerlerinin önlerinde sosyal mesafenin aşılmaması için vatandaşları sıklıkla uyarıyor.- BoluBolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.Polis ekipleri ve zabıta memurları, anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.Türk Kızılay ekipleri ise sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara Kent Meydanı'nda kurulan çadırdan maske dağıtımı yapıyor.Öte yandan, okunan ezanların ardından da vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.- KarabükKarabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmazken, dışarıdakiler de genellikle maske taktıkları görülüyor.Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden birisi olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.Ayrıca bazı caddelere park yasağı da getiren polis ekipleri, kent sakinlerinin "sosyal mesafe" gözetmeden yürümelerine ve banka önlerinde yoğunluk oluşturmasına izin vermiyor.UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan bu günlerde turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu'da, Arnavut kaldırımlı sokaklar boş kaldı.İlçenin en işlek caddesi olan Sadri Artunç Caddesinde polis, park izni vermiyor, maskesiz olanları uyarıyor ve banka önlerinde yoğunluk oluşturmasına izin vermiyor.- ZonguldakZonguldak'ta insanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı görüldü.Şehrin işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile sahil ve parklarda da sessizlik hakim oldu.- BartınBartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların da maske kullandığı görüldü.Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.Zabıta ve polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafe gözetmeden bir arada bulunmamaları, banka önlerinde mesafe konusunda kurallara uyulması konusunda uyarı ve denetimlerini sürdürüyor.