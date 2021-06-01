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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme içme yerleri açıldı

Kocaeli, Karabük, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Düzce'de kademeli normalleşme kapsamında yeme içme yerleri hizmet vermeye başladı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme içme yerleri açıldı
AA

Kocaeli'de birçok esnaf sabahın erken saatlerinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaparken, vatandaşın da ilgisi görüldü.

Lokanta işletmecisi Adem Anık, AA muhabirine, kararın çıkmasını beklediklerini, bu kapsamda hazırlıklarını günler öncesinde yaptıklarını söyledi.

Müşterinin lokantalarına ilgisinin olduğunu belirten Anık, "Herkes için hayırlısı olsun inşallah. Mesafeleri koruyoruz, hijyene önem veriyoruz. Vatandaş da memnun, herkes memnun." dedi.

Müşteri Yakup Çavdar, lokantaların açılmasının çok iyi olduğunu ifade ederek, özellikle esnafın sabah saatlerinde çorba içmek için lokantalara geldiğini söyledi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta birçok esnaf sabah erken saatlerinde işletmelerindeki hazırlıklarını yaparak vatandaşlarını ağırlamaya başladı.

Lokanta işletmecisi Hüseyin Bozacıoğlu, müşterilerini yeniden ağırlayacaklarından dolayı sevinçli olduklarını belirterek, "Müşterilerimizi kabul edeceğiz. Salgın dönemi bizleri yordu. İnşallah yaz dönemine giriyoruz, bu dönemle birlikte inşallah bir çıkış yakalarız. Herkesin işleri inşallah iyi olur. Sabah 08.00'de dükkanımıza geliyorduk, bugün 06.30'da geldik. Hazırlıklarımız dünden başlamıştı. Bugün de temizliğimizi yaptık, müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

- Bolu

Bolu'da kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri hizmet vermeye başladı.

Kent merkezinde sabah erken saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf hazırlıklarını yaptıktan sonra müfteri kabul etti.

Erken saatlerde lokantalara gelenler de güne, çorba içerek başladı.

- Karabük

Karabük'te de esnaf erken saatlerde iş yerlerini açtı.

Özellikle kentin yoğun insan hareketliliğinin olduğu bölgelerde bulunan yeme içme yerleri, kademeli normalleşme kapsamında hizmet vermeye başladı.

UNESCO Dünya Miras Listesindeki, turizm hareketliliğinin olduğu tarihi konakları ile ön plana çıkan Safranbolu ilçesindeki esnaf da kademeli normalleşme kapsamında kapılarını açtı.

- Bartın

Bartın'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak paket servis hizmeti veren lokanta ve kafeler, sabahın erken saatinde mesaiye başladı.

Uzun bir aranın ardından belirlenen kurallara göre iş yerlerini düzenleyen esnaf, müşterileriyle buluştu.

Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturtulan müşterilere, iş yeri çalışanları maske, sosyal mesafe gibi kurallara uyarak hizmet veriyor.

Lokanta işletmecisi Hüseyin Kaya, yaklaşık 30 yıldır lokanta sektöründe hizmet verdiğini ve müşterilerini yeniden ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaya, "İşletmelerimizin bugün itibarıyla müşteri ağırlayabileceğini açıklanmasıyla tüm personelimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Masa ve sandalyelerimizi kurallara göre düzenledik. Uzun bir aradan sonra lokantamızda müşterilerimize sabah çorbası servis edebilmenin heyecanını da yaşadık. Belirlenen kurallardan en ufak taviz vermemeye gayret ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

- Düzce

Düzce'de de kafe, restoran, kıraathane, pastane ve çay bahçesi işletmecileri, yayımlanan genelgeyle belirlenen kriterler doğrultusunda iş yerlerinin kepenklerini açtı.

Esnaf, dezenfekte ettikleri işletmelerinde sabahın erken saatlerden itibaren müşterilerini beklemeye başladı.

İş yerleri, genelge çerçevesinde oturma düzeni oluşturarak aynı anda belirli sayıda müşteri kabul ediyor. İşletmelere maskesiz müşteri alınmazken dezenfektan ile tek kullanımlık malzemeler kullanılmasına özen gösteriliyor.

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