Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - SAKARYA

AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bazı basın kuruluşlarının binaları da ekiplerce dezenfekte edildi.Zabıta ekipleri de ramazan ayı dolayısıyla pide satışı yapan fırınlarda maske ve eldiven kullanımı konusunda denetim gerçekleştirdi.Denetim sırasında gramaj kontrolü ve genelge kapsamında getirilen pide üretim saat sınırlandırılması hususunda hatırlatmada bulunan ekipler, "sosyal mesafe" kuralına uyulmasını istedi.Öte yandan, Erenler Kaymakamlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde vatandaşların isteklerini yerine getirmeyi sürdürdü.İlçede yaşayan Zehra Kağıt, ikiz torunlarının maması bitince Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, yardım istedi.Vatandaşın isteğini yerine getirmek için evine giden ekipler, mamaları Kağıt'a teslim etti.Kağıt, yaptığı açıklamada, torunlarının maması bitince Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istediğini belirterek, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.Torununa ilaç isteyen Sevda Özkan da ilacını getiren Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkürlerini iletti.Sunulan hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Özkan, "Hepsinden Allah razı olsun, devletimize de binlerce şükürler olsun. Allah eksikliğini göstermesin. Zor günleri atlatacağız inşallah." dedi.Kalp hastası Süleyman Şimşek (72) de yapılan hizmetten çok mutlu olduğunu belirtti.Tansiyon ilaçlarını evine kadar götüren ekiplere teşekkürlerini ileten 71 yaşındaki Muhlise Demirağ da kendilerine yardımcı olan yetkililere dua etti.