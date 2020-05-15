Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

AA

Sakarya'da polis ve zabıta ekipleri, bugün itibarıyla başlayan maskesiz sokağa çıkma yasağına yönelik vatandaşları uyarıyor.

Tedbirler kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesinin her eve maske dağıtımı devam ediyor.

Ekiplerin açık olan işletmelere yönelik denetimleri de sürüyor.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesince ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Ekipler, mahalle, cadde ve sokakları yıkamanın yanı sıra şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerleri ile oyun parklarında dezenfekte çalışması yaptı.

- Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark, 247 otobüsüyle bir ayda 72 bin sefer yaparak kent sakinlerine aralıksız ulaşım hizmeti sağladı.

Büyükşehir Belediyesi otobüsleri koronavirüs ile mücadele dönemindeki bir ayda, 2 milyon kilometre yol katederek ulaşım hizmeti verdi.

Bu kapsamda günde 2 bin 570, haftada 16 bin 938, ayda 72 bin 892 sefer yapılıyor. Gün içerisinde hizmet sağlayan tüm otobüsler, gece mesaisi ile sabaha kadar dezenfekte ediyor.

Kandıra İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karara göre, Ballar Mahallesi merkez ve Burmageçit bağlılarında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 15 Mayıs-19 Mayıs tarihlerinde tarımsal faaliyetler başta olmak üzere hiçbir faaliyete izin verilmeyecek.

- Bartın

Bartın Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, yeniden faaliyete başlayan erkek ve kadın kuaförleriyle güzellik salonlarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, işletme sahipleri ve çalışanlarına kuralları uygulamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, vatandaşların pandemi sürecinde kuaförler ve güzellik salonları hizmetinden yararlanırken herhangi bir olumsuz durum oluşmaması adına üzerlerine düşen görevi yaptıklarını belirterek, ilgili işletmelerde denetimleri sürdüreceklerini kaydetti.

- Bolu

Bolu genelinde koronavirüs tedbirleri devam ediyor.

İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. Maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarılıyor.

Öte yandan kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerince denetimler sürüyor.

Polis ekipleri maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor.

Bolu Valiliği tarafından Kent Meydanı'nda maske dağıtımı devam ediyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler de kentin çeşitli yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, berber, kuaför ve güzellik salonlarını da belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Öte yandan, kentte cuma günleri Karaçayır ve Sağlık mahallelerinde kurulan halk pazarlarında da tedbirler sürüyor.

- Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor, maske takmayanları uyarıyor.

Ayrıca kentte dünden itibaren geçerli olmak üzere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereğince ikametler haricinde maske takılması zorunlu hale geldi.

Polis ekipleri yolda maskeyi doğru takmayanları uyarıyor.

Türk Kızılay Düzce şubesi ekipleri Fildişi Sahili ve Liberya'dan gelerek Necla Pekolcay Yurdu'nda misafir edilen vatandaşlara yemek hizmeti veriyor. Ekipler ayrıca işinden ayrılan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırıyor.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan maske atölyesinde üretim devam ediyor. Mahalle mahalle dolaşan ekipler, maske dağıtıyor ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

,Ömer Ürer,Şengül Azbay,Zafer Göder,Murat Yıldırım,Selim Bostancı,Ömer Faruk Cebeci