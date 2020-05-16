Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

AA

Sakarya'da zabıta ekiplerinin, fırınlara yönelik denetimleri sürüyor.

Büyükşehir Belediyesince sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kentteki otobüs duraklarında dezenfeksiyon yapılıyor.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesinin her eve maske dağıtımı devam ediyor.

- Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, virüs salgınına karşı dezenfeksiyon sürüyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan dezenfekte uygulaması gece gündüz devam ediyor.

Ekipler, koordinasyonlu bir şekilde ilçe belediye ekipleriyle çalışıyor.

Dezenfekte uygulamaları kamu kurumları başta olmak üzere insan sirkülasyonunun çok olduğu yerlerde yapılıyor.

Düzenli şekilde yapılan dezenfeksiyonda ekipler bir haftada gündüz 1872, gece ise 1912 uygulama noktasına ulaştı.

Ekipler, 2 bin 588 taksi, 2 bin 92 belediye aracı, 7 bin 100 emniyet aracı, 6 bin 79 özel servis ve minibüs, 4 bin 322 halk otobüsü olmak üzere toplamda 22 bin 181 aracı dezenfekte etti.

Ayrıca 495 bina ve 160 kamu kurumunda dezenfeksiyon yapıldı.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesince ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Ekipler, mahalle, cadde ve sokakları yıkamanın yanı sıra şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerleri ile oyun parklarında dezenfeksiyon yaptı.

- Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son bir haftada köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 933 vatandaşın banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığı bildirildi.

Yenice Belediyesi ekipleri Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren taksileri dezenfekte etti.

- Bolu

Bolu genelinde koronavirüs tedbirleri devam ediyor.

İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. Maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarılıyor.

Öte yandan kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerince denetimler sürüyor.

Polis ekipleri maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler de kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, berber, kuaför ve güzellik salonlarını da belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Öte yandan kentte cumartesi günleri Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan halk pazarlarında da tedbirler sürüyor.

- Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor, maske takmayanları uyarıyor.

Polis ekipleri yolda maskeyi doğru takmayanlara uyarıda bulunuyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri Fildişi Sahili ve Liberya'dan gelerek Necla Pekolcay Yurdu'nda misafir edilen vatandaşlara yemek hizmeti veriyor. Ekipler ayrıca işinden ayrılan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırıyor.