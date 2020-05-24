Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

AA

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Tedbirler kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon yapan belediye ekipleri, her eve maske dağıtımına devam ediyor.

- Düzce

Düzce'de polis ekipleri, cadde ve sokaklarda ring halinde bulunarak, kurallara uymayan ve izin belgesi olmayanlara cezai işlem uyguluyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ise ekiplere yaptığı telsiz anonsunda, kısıtlama kararlarına riayet etmeyenlere uyarılmadan direkt cezai işlem uygulanması talimatı verdi.

Vali Zülkif Dağlı, Ramazan Bayramı'nda anne ve babaların, aile büyüklerinin, akraba ve arkadaşlar ile tüm toplumun sağlığının korunması için "Evde kal." çağrısını yineledi.

Valilik, Türk Kızılay ve belediye ekipleri ise ihtiyaç sahibi vatandaşların eksikliklerini gideriyor.

Düzce Belediyesi, kısıtlama süresince sağlık çalışanlarının görev yerlerine gitmekte sorun yaşamaması için toplu ulaşım araçlarının hizmet vereceğini bildirdi.

Belediye ayrıca Türk Kızılay Düzce Şubesine 5 bin maske desteğinde bulundu.

Belediye Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram hediyeleri teslim edildi.

Ekipler, sokak hayvanları için de kentin çeşitli noktalarına mama bıraktı.

- Bolu

Bolu'da polis ekipleri, cadde ve sokaklarda gezerek, kurallara uymayan vatandaşları uyarıyor, izin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uyguluyor.

Valilik ve Belediye Başkanlığı ile Vefa Sosyal Destek grupları ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak eksiklikleri gideriyor.

Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ile diğer görevlilerinin ulaşımda zorluk çekmemesi için belediyenin toplu ulaşım araçları hizmet vermeye devam ediyor.

- Zonguldak

Zonguldak'ta boş kalan cadde, sokak ve mahallelerde belediye ekipleri, yıkama çalışmaları ve dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Ekipler çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını dezenfekte ediyor.

- Bartın

Bartın'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklarda polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve yem bırakılıyor.

- Karabük

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri de kent genelinde dezenfeksiyon yaptı.

Ayrıca Vefa Sosyal Destek grupları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Öte yandan, belediye ekiplerince sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına mama bırakılıyor.

- Kocaeli

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetimlerine devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınlarının şehitliklere ulaşımını sağlıyor.

Belediye ekipleri, tedbirler kapsamında kent genelinde dezenfeksiyonu sürdürüyor.

,Zafer Göder,Selim Bostancı,Emre Ayvaz,Orhan Kuzu,Gökhan Yılmaz,Yavuz Emrah Sever