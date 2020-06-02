Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı yerler ile park, oyun alanı ve bahçeleri dezenfekte ediyor.

- Kocaeli

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, oyun alanı ve bahçelerde bakım, temizlik çalışmalarına hız verdi.

Salgınla mücadele döneminde çocukların belirlenen günlerde aileleriyle park ve bahçelerde gönüllerince oynayıp eğlenebilmeleri için bakım çalışmalarına devam eden Müdürlük tarafından parklara yenileri de ekleniyor.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, salgın sonrasında başlayan normalleşme sürecinde yeniden hizmet veren kıraathanelere, yayımlanan genelgeleri tebliğ etti.

İlçe genelinde hizmet veren kıraathanelerde alınan tedbirleri kontrol eden ekipler, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını sürecinde hasta nakil ambulanslarıyla 10 bin 700 vatandaşa hizmet verdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 24 saat hizmet veren ambulanslar, her nakil sırasında hasta sağlığı için dezenfekte ediliyor.

Kocaeli'nin 12 ilçesinde hizmet veren 22 ambulans, koronavirüs hastaları, yatalak, felçli ve sürekli tedavi alması gereken, kanser tedavisi gören, diyalize giren, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları, sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor. Vatandaşlar, tedavilerin ardından ambulanslarla yine evlerine bırakılıyor.

Ambulansa ihtiyacı olan vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu oluşturuyor.

- Bolu

Bolu'da D-100 kara yolunun kent girişlerinde oluşturulan kontrol noktasında, polis ve sağlık ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Kente girenlerin maskeleri, araçtaki sosyal mesafeleri kontrol edilirken, sağlık ekipleri tarafından da ateşleri ölçülüyor.

Bolu Belediyesince 50 kişilik personelle kentte dezenfeksiyon devam ediyor. Ekipler tarafından kent merkezindeki ve köylerdeki camiler, halk otobüsleri, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda çalışma yürütülüyor.

- Düzce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, normalleşme sürecine dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Dağlı, "Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni bir safhaya, 'kontrollü sosyal hayat' dönemine giriyoruz. Devletimizce alınan tedbirlere uyalım, lütfen rehavete kapılmayalım. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına hassasiyetle riayet edelim." ifadelerini kulladı.

Vali Dağlı, ayrıca Kovid-19 ile mücadele kapsamında iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini denetlemek amacıyla ilgili kurumların katılımıyla oluşturulan "Denetim Rehberlik Ekibi" personelini, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesiyle taltif etti.

Düzce Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, engelli öğrenciler ile vatandaşlara, sosyal mesafe, maske ve tedbir konusunda uyarıda bulunuldu.

Belediye tarafından toplu taşıma araçlarında, normalleşme sürecinin başlamasıyla yeni düzenleme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Masal Okulu" ile öğrencilerin evlerine misafir oldu. Uygulamayla, öğrencilerin güzel vakit geçirmeleri, masal dünyasında gezintiye çıkarak hayal güçlerini geliştirmeleri amaçlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in ilk masalı okumasıyla "Masal Okulu" başladı.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler, kentteki çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutuları ile çocuk oyun parklarını dezenfekte ediyor.

- Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kent girişinde oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret ederek, ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Safranbolu'da, Kaymakam Fatih Ürkmezer başkanlığında, seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için toplantı yapıldı.

Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'ndeki toplantıya, Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın ve diğer ilgililer de katıldı.

İl ve ilçe belediye ekipleri, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

,Metin Girgin,Mehmet Emin Gürbüz,Şengül Azbay,Onur Orhan,Gökhan Yılmaz,Yavuz Emrah Sever