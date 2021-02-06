Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

AA

Kısıtlamanın ilk gününde Sakarya'da Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Aynalı Kavak Çarşısı, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park ve Millet Bahçesi boş kaldı.

Kocaeli, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da da ev ihtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimse bulunmuyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

,Zafer Göder,Selim Bostancı,Orhan Kuzu,Uğur Subaşı,Şahin Oktay,Gökhan Yılmaz