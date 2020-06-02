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Doğu'nun tarihine ışık tutan mekanlar, normalleşmeyle yeniden kapılarını açtı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi, normalleşme sürecinde yeniden kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Doğu'nun tarihine ışık tutan mekanlar, normalleşmeyle yeniden kapılarını açtı
AA

Kaymakamlık tarafından Serhat Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresinin finansman desteğiyle, İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Bayezit Camisi ve Urartu Kalesi'nin de yer aldığı bölgedeki iki yapı, dün itibarıyla genel temizlik ve dezenfeksiyon yapılarak yeniden faaliyete alındı.

Her yıl ortalama 100 bin kişinin ziyaret ettiği Ahmed-i Hani Kent Müzesi'nde, İslam mutasavvıfı ve tarihçi Ahmed-i Hani'nin yaşantısı ile eserleri silikon heykellerle yansıtılıyor.

Müzeyle inşa edilen Eski Doğubayazıt Evi'nde ise bölgenin asırlık tarihine ışık tutan gelenek ve görenekler, yine silikon heykeller, kitre bebek ve diorama figürlerle hayat buluyor.

Müze sorumlusu Baran Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yapının Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart'tan itibaren ziyarete kapatıldığını anımsattı.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla tekrar açılan müze ve evin eski günlerine kısa sürede döneceğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"İki yapının da giriş kapılarına ziyaretçilerimiz için dezenfektan üniteleri yerleştirdik. Devletimizin salgınla mücadelede belirlediği kurallar çerçevesinde ateş ölçümleri yapılarak ve sosyal mesafe kuralına göre ziyaretçileri kabul edeceğiz. Ayrıca maskesiz hiçbir ziyaretçi alana giremeyecek."

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