Doğu ve Güneydoğu'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

AA

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İlk olarak Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde Dağkapı Meydanı'nda toplanan kalabalık, yatsı namazının ardından Fİlistin ve İslam alemi için dua etti.

Gruptakiler adına açıklama yapa HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç, İsrail'in nihai emeli olan Mescid-i Aksa'yı tamamen işgal etmek için fırsat kolladığını ve saldırılarını arttırdığını dile getirdi.

İşgalci Siyonistlerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya saldırdığını yineleyen Dinç, şunları kaydetti:

"Bugün sabah saatlerinden itibaren Siyonist polis ve askerler, hiçbir ayrım gözetmeksiniz vahşice Aksa'ya ve içerisindeki Müslümanlara gaz ve ses bombalarıyla, plastik mermilerle saldırdı. Müslümanların üzerine arabalar sürerek ezmek istediler. Müslümanlar bedenlerini Aksa'ya siper ederek işgale izin vermediler. Büyük bir kibir ve gururla gelen Siyonistler, bu izzetli direniş karşısında gerisin geri kaçmak zorunda kaldılar. Mescid-i Aksa ve Kudüs davası sadece Filistinlilerin veya sadece Arapların davası değil, bütün Müslümanların davasıdır. Mescid-i Aksa'yı savunmak sadece Filistinlilerin değil, bütün ümmetin görevidir. Bu nedenle Aksa'yı en ön cephede savunan Müminler asla yalnız ve yardımsız bırakılmamalıdır."

Memur-Sen İl Temcilciliği öncülüğünde de kentteki diğer STK'lerin desteğiyle program düzenlendi.

Yüzlerce araç halinde 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelen grup adına Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, açıklama yaptı.

İsrail'in Filistin'e ve Kudüs'e yaptığı zulmü protesto etmek için toplandıklarını ve amaçlarının Mescid-i Aksa'da nöbet tutanlara destek olmak olduğunu belirten Ensarioğlu, "İsrail bilmelidir ki Mescid-i Aksa bütün İslam ordusunun ortak değeridir. İsrail'e destek verenler ve onlarla birlikte hareket edenler Mescid-i Aksa'nın kapısında er ya da geç yaptıkları zulmün cezasını kesinlikle ödeyeceklerdir. Biz de Diyarbakır'dan diyoruz ki Mescid-i Aksa hepimizin ortak şerefi ve değeridir. Hiçbir şekilde onu yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

İsrail aleyhinde slogan atan grup daha sonra araçlarla kentte Filistin bayraklarıyla tur attı.​​​​​​​

- Bingöl

Bingöl'de İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hacı Hıdır Camisi'nin yanında bir araya gelen 20 sivil toplum kuruluşunun üyeleri İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Gruptakiler adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Yunus Kava, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandıklarını söyledi.

Mescid-i Aksa'ya saldıranları ve İsrail'in yaptıklarını telin etmenin asgari durum arz ettiğini vurgulayan Kava, şöyle konuştu:

"Başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail’in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Kirli medya düzeniyle artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir."

Hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya devam edeceklerini dile getiren Kava, "Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor. Biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı. Yılmayacağız, usanmayacağız." dedi.

İsrail aleyhinde slogan atan dernek üyeleri, duanın ardından yaklaşık 500 araçla kentte Filistin bayraklarıyla tur attı.​​​​​​​

- Şırnak

Şırnak'ta Sivil Dayanışma Platformu'nu oluşturan İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH),Memur-Sen, İlim Yayma Cemiyeti, Peygamber Sevdalıları, Hayrat Vakfı, Cihannüma ve Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, Gazi Paşa Mahallesi Ömer Kabak Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Abdullah Çatı, tüm Türkiye'de aynı anda İsrail'in yaptığı zulmü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in barbar saldırılarını artırdığını ve bu zulmü dünyaya gösteren basın mensuplarını da hedef aldığını belirten Çatı, İslam dünyasının bu saldırılara karşı sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Filistin'in başkentinin Kudüs olduğunu hatırlatan Çatı, "Filistin, manevi zemini Mescid-i Aksa olan bağımsız ve özgür bir devlettir. Siyonizmin bilindik illüzyonlarına aldırış etmeden, kapitalizm ve emperyalizmin sığınağı söylemlerin tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar tepkilerini göstermek amacıyla yaklaşık 100 araçla klakson çalarak şehir turu attı.

- Elazığ

Elazığ'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elazığ Şubesi öncülüğünde Öğretmenevi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbirler getirerek İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasına tepki gösterdi.

Etkinlikte, Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Memur-Sen öncülüğünde toplanan vatandaşlar ise Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturup kent merkezinde tur attı.

AGD Elazığ Şube Başkanı Recep Koca, yaptığı basın açıklamasında, İsrail polisinin tüm İslam aleminin kutsalı olan Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmediğini belirtti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı haince saldırıları kınadıklarını ve lanetlediklerini ifade eden Koca, "Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal atındadır. 1916 Mayıs’ında imzalanan Sykes-Picot Antlaşması, Kasım 1917’de yayınlanan Balfour Deklarasyonu, Şubat 1945’te gerçekleşen Yalta Konferansı, işgalcilerin kim olduğunun göstergesidir. İşgalciler bu topraklara nasıl geldilerse öyle de gideceklerdir." dedi.

Koca, Filistinlilerin verdikleri kurtuluş mücadelesinde onların hep yanında olacaklarını sözlerine ekledi.