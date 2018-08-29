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Doğu ve Güneydoğu'dan 7 ayda 1 milyar 23 milyon dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi 17 ildeki firmalar tarafından bu yılın ocak-temmuz döneminde 1 milyar 23 milyon dolarlık ihracat yapıldı. DAİB verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın 7 ayında birliğin faaliyet bölgesinde bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

29.08.2018 - 13:45 | Güncelleme:

Bu dönemde ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla madencilik ve tarım sektöründe artış gösterdi. DAİB'in sadece temmuz ihracatı ise 144 milyon 276 dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ocak temmuz döneminde 149 milyon dolarlık tarım ürünlerinden, 41 milyon dolarlık madencilik sektöründen ihracat yapan DAİB üyeleri, bu yıl aynı dönemde tarımda yüzde 8,4'lük artışla 162 milyon dolar, madencilik sektöründen yüzde 21'lik artışla 50 milyon dolarlık dış satıma imza attı.
Söz konusu dönemde birlik üyelerinin ihracatının 811 milyon dolarlık kısmını ise sanayi ürünleri oluşturdu.

Bu kapsamda sanayi ürünlerinden ilk sırada 131 milyon dolarlık kimyevi maddeler, 124 milyon dolarlık makine, 110 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen ürün satışı yapıldı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden söz konusu dönemde geçen yıla göre yüzde 24 artışla 83 milyon 377 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren DAİB, bu yıl ocak-temmuz döneminde tarım ürünlerinden hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 21 milyon 235 bin dolarlık, meyve ve sebzeden 11 milyon 858 bin dolarlık ihracat yaptı.

EN FAZLA İHRACAT ŞIRNAK'TAN, EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI BİTLİS'TEN

İhracatın iller bazında dağılımında ise söz konusu 7 ayda en çok ihracat 169 milyon 293 bin dolarla Şırnak'tan yapıldı. Bu ili, 23 milyon dolarlık ihracat ile Hakkari, 10 milyon dolarla Erzurum, 6 milyon dolarla Erzincan, 8 milyon dolarla Batman, 4 milyon dolarla Bitlis izledi.

Birliğe bağlı 17 il içinde bu dönemde Bitlis yüzde 94'lük artışla en çok ihracat artışı gösteren il olarak kayıtlara geçti

Bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada Irak'ın olduğu görüldü. Söz konusu 7 ayda 250 milyon dolarlık ürün satılan Irak'ı 72 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 67 milyon dolarla İran, 47 milyon dolarla Almanya takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 ilden 171 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Birlikten 7 aylık dönemde 1 milyar 23 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yıla göre yüzde 3'lük artış var ama bu artış yeterli değil, bizim daha çok çalışıp ihracatımızı artırmamız lazım. İhracat bizim için olmazsa olmazlardan." dedi.

Bölgede ihracat bayrağını daha yükseklere taşımak için çalıştıklarını aktaran Tanrıver, birliğin 7 bin 500 civarında üyesi ile 4 bin 500 aktif ihracatçısının bulunduğunu belirtti.

Tanrıver, ülke ekonomisinin daha ileri gitmesi ve ülke geleceği açısından ihracatın önemini vurgulayarak, "Geçen yıl 1 milyar 810 bin dolarlık ihracatımız vardı. Bu yıl hedefimiz ihracatta 2 milyar doları geçmek. Komşu ülkelerle aramızdaki sorunlar giderilmesiyle hem 2023 hem de 2018 hedeflerimizi rahatça yakalarız. Bizim için Irak ve İran olmazsa olmazlardan. Bu ülkeler bütün ihracatını Türkiye'den karşılıyor. Amacımız bu ülkelerle daha yakın ilişki kurup pazar alanlarımızı genişleterek daha çok ihracat yapmak." diye konuştu.

DOĞU'NUN İHRACAT ŞAMPİYONU ŞIRNAK

Tanrıver, birliğe bağlı iller arasında 169 milyon 293 bin dolarla en fazla ihracatın Şırnak'tan yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Irak ve Habur sınır kapılarına yakın olduğu için bölgede 17 il içinde en çok ihracatı Şırnak'tan yapıyoruz. Şırnak'tan ağırlıklı olarak yaş sebze meyve olmak üzere sanayi ve tarım ürünleri ihracatı gerçekleştiriliyor. Şırnak bölgenin şampiyonu. İhracat konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. İhracatçılarımız hangi ülkeye, hangi pazara gitmek istiyorsa götüreceğiz. İhracatçılarımız hangi ülkeler ne almış, birbirlerine ne satmış öğrenmek istiyorsa 'ihracatpusulasi.org.tr' bu siteyi mutlaka ziyaret etmeli."

 

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