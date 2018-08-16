Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ithalat maliyeti katlanan esnaf, boykot çağrılarının da etkisiyle harekete geçti.

Kapalıçarşı, Tahtakale, Mahmutpaşa, Doğubank ve Eminönü'ndeki büyük ithalatçı firmalar ardı ardına kısa ve uzun vadeli siparişlerini iptal etmeye başladı.



Başta iPhone olmak üzere ABD menşeli onlarca ürünün ithalatı kesilmiş durumda.

Esnafın verdiği bilgiye göre, sadece Doğubank'ta faaliyet gösteren 3 büyük ithalatçı 50 milyon dolarlık iPhone siparişini iptal etti.



'İTHALATÇILAR, ÜRÜNLERİ DEPODA BEKLETİYOR'



Sabah'ın haberine göre, kurdaki ani yükselişi fırsata çevirmek isteyen bazı ithalatçılar ise ürünlerini depolarda bekletiyor. Sektörün nabzının attığı noktalarda birçok elektronik ürün tezgah altına indirilmiş durumda.



Başta ofis malzemeleri olmak üzere yurt dışından ithal edilen birçok ürün piyasada bulunamıyor. İthalatçı firmaların, bayram sonrasında söz konusu ürünlere zam yapıp rafa koymayı planladığı belirtiliyor.

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