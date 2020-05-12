Doğum günü pastasının mumlarını saç kurutma makinesiyle söndürdü - KONYA

Er'in doğum günü olması nedeniyle çalışanlar bunu pasta ile kutlamak istedi. Başkan Er ise pasta üzerindeki mumları söndürmek için Kovid-19'dan dolayı saç kurutma makinesini kullandı.Ahmet Er, Kovid-19 nedeniyle dünyada ve Türkiye'de birçok şeyin değiştiğini anımsatarak, "Bugün bir de benim doğum günüm. Aynı zamanda kuaförüz. Doğum günümle birlikte geldi. Tabi pastanın mumlarını söndüreceğiz ama eski düzenden olmayacak." dedi.
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