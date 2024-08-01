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        Doğum gününde bahçeyi yaktılar!

        Hatay'da doğum günü kutlamasında patlatılan havai fişekler yakındaki bir bahçeyi yaktı. Olayda 30 arı kovanı da alevlerin arasında kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 09:50 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:20
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        Doğum gününde bahçeyi yaktılar!
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        Hatay'ın Defne ilçesinde bir doğum günü partisinde havaya atılan havai fişekler düştükleri bahçede yangına neden oldu.

        İHA'nın haberine göre yangından dolayı 30 arı kovanı zarar gören bahçe sahibi Ali Karadağ, komşusundan şikayetçi olmadı.

        ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Defne ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde doğum günü kutlaması esnasında havai fişek patlatan vatandaşların eğlencesi yangınla son buldu. Havai fişeklerin düştüğü bahçe alevlere teslim oldu. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

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        Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Havai fişeklerin sebep olduğu yangında, bahçe sahibi Ali Karadağ'a ait 30 arı kovana zarar gördü. Karadağ, yangından dolayı komşusundan şikayetçi olmadı.

        "30 ARI KOVANIM YANDI"

        Doğum günü partisinden atılan havai fişeklerin yaktığı bahçenin sahibi Ali Karadağ, ”Bizim komşular çocuğu için doğum günü partisi hazırladı. Partide havai fişekler patlatıldı. Partide patlatılan havai fişekler bahçeye düştü ve yanmaya başladı. Bahçe hemen alev aldı ve zarar gördü. İtfaiye ekipleri, jandarma ve mahalle sakinleri geldi ve yangını söndürdük. Ufak bir zarar gördü. Yangında benim 30 arı kovanım yandı” ifadelerini kullandı.

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