Doğum gününde bahçeyi yaktılar!

Hatay'ın Defne ilçesinde bir doğum günü partisinde havaya atılan havai fişekler düştükleri bahçede yangına neden oldu.

İHA'nın haberine göre yangından dolayı 30 arı kovanı zarar gören bahçe sahibi Ali Karadağ, komşusundan şikayetçi olmadı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI Defne ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde doğum günü kutlaması esnasında havai fişek patlatan vatandaşların eğlencesi yangınla son buldu. Havai fişeklerin düştüğü bahçe alevlere teslim oldu. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. REKLAM Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Havai fişeklerin sebep olduğu yangında, bahçe sahibi Ali Karadağ'a ait 30 arı kovana zarar gördü. Karadağ, yangından dolayı komşusundan şikayetçi olmadı.