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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Kartal'da doğum gününde genç avukat Kübra Nur Avcı 11. kattan aşağı düştü! - En son haberler

        Doğum gününde kadın avukat 11. kattan aşağı düştü!

        İstanbul Kartal'da, stajyer avukat olan Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Avcı'nın doğum günü olduğu belirlendi. Ekipler konuya ilişkin çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:25
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        Kadın avukat doğum gününde 11. kattan düşüp öldü!
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        İstanbul'da olay, saat 20.30 sıralarında Kartal'da bulunan bir plazada meydana geldi. İddiaya göre, bir hukuk bürosunda çalışan stajyer Avukat Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından aşağı düştü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İHA'da yer alan habere göre sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        DOĞUM GÜNÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler esnasında stajyer avukat Avcı'nın doğum gününde hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

        "BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU"

        Konuyla ilgili konuşan mahalle sakini Serdar Şefik, “Evde oturuyorduk, büyük bir gürültü koptu. Sonra komşular aradı. Yukarıdan biri atlamış aşağı dedi. Ambulans ekipleri geldi. Vefat etmiş herhalde Allah ailesine sabır versin” dedi.

        "ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTIK"

        Bir diğer vatandaş Ahmet Kaymaz, “Biz karşı binada oturuyoruz. Bir ses duyduk, patlama sesi gibi. Hemen cama çıktık, olay yerini gördük. Maalesef acı manzarayla karşılaştık. Üst kattan düştüğünü gördük. Cam sesi geldi. Herhalde bir yere çarpıp tekrar düşüyor. Böyle acı bir olaya şahit olduk" diye konuştu.

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        #Kübra Nur Avcı
        #Son dakika haberler
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