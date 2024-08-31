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        Doğum gününde helyum gazı faciası

        Konya'da doğum günü kutlaması için hazırlanan balonların şişirilmesi amacıyla kullanılan helyum gazının bulunduğu tüp henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 18:39 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:39
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        Doğum gününde helyum gazı faciası
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        İHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emir Karaaslan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında doğum günü etkinliği için hazırlanan balonların şişirilmesi için kullandığı öğrenilen helyum gazının bulunduğu tüp henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

        İKİ KİŞİ YARALANDI

        Patlamanın etkisiyle 30 yaşındaki Ö.Ç. vücudunun çeşitli yerlerinde yanık nedeniyle, henüz ismi öğrenilemeyen 2 yaşlarındaki çocuk ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlamanın yaşandığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yaralanan Ö.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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