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Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!

Giriş: 06.02.2019 - 09:43 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Brooke Ellingtone isimli anne, üçüncü çocuğunu suda doğurdu. Ancak genç kadının doğum sırasında fark etmediği bir detay vardı. Köpeği Ranger, sahibini doğum süreci boyunca hiç yalnız bırakmıştı. Anne Ellingtone doğum fotoğraflarına baktıktan sonra köpeğinin ilgisini anladı

  • 1Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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    ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Brooke Ellingtone üçüncü çocuğunu suda doğurdu. Bu doğumu özel yapan detay Ellingtone'ın en büyük destekçisi olan köpeği Ranger'dı. Ranger doğum boyunca sahibinin hep yanı başındaydı. Doğum fotoğrafçısı Kristin Waner bu anları görüntüledikten sonrakariyerindeki en ilginç farklı doğumu takipçileri ile paylaştı. 

    "Ryder, gelip annesine bakmayı ve her şeyin yolunda olduğundan emin olmayı istiyordu."

     

  • 2Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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    "Vefakar köpek acı işinde kıvranırken bile onu izlemek istiyordu, annesi dışarıda acılar içinde yürümeye çalışırken bile..."

     

  • 3Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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    "Ryder, Brooke'un ikinci doğumunu ne yazık ki göremedi. Ama kardeşi Ranger, anneleri için oradaydı."

     

  • 4Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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    "Ranger çok heyecanlıydı. Bir şeyler olduğunun farkındaydı. Yatağa atladı, ona güven dolu bir öpücük verdi. Sanki 'Bunu başarabilirsin!' der gibiydi."

     

  • 5Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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    "Anne ve küçük dostunun arasındaki o mükemmel bağ kesinlikle görülmeye değerdi."

     

  • 6Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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    "Kasılmalarının gücü ve yoğunluğu başladığı zaman köpek onu sakinleştirmek için elinden geleni yapıyordu. "

     

  • 7Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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    "Anne suyun içindeyken, doğum süreci epey hızlandı."

     

  • 8Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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    "Broke'un kocası ve gebelik danışmanı Jenny kadına yardımcı olurken, Ranger da annesi Brooke'un yanında ona öpücükler vermeye devam ediyordu.

     

  • 9Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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    "Bu Brooke'un ilk doğumu değildi, ama onun için daha zor bir doğumdu."

     

  • 10Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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    "Ve beklenen doğum gerçekleşti. Brooke ve eşinin minik kızları Berkeley dünyaya geldi."

     

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    "Ranger küçük kız kardeşiyle tanışmak için sahibine yanaştı."

     

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    "Brooke fotoğrafları görene kadar, Ranger'ın onun yanından bir saniye bile ayrılmadığını fark edememişti."

  • 13Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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    "Bu tatlı aile için bu güzel kareleri yakalamak kesinlikle muhteşemdi."

  • 14Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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  • 15Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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  • 16Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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  • 17Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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  • 19Doğum yapan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı!
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