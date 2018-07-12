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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Brooke Ellingtone üçüncü çocuğunu suda doğurdu. Bu doğumu özel yapan detay Ellingtone'ın en büyük destekçisi olan köpeği Ranger'dı. Ranger doğum boyunca sahibinin hep yanı başındaydı. Doğum fotoğrafçısı Kristin Waner bu anları görüntüledikten sonrakariyerindeki en ilginç farklı doğumu takipçileri ile paylaştı.

"Ryder, gelip annesine bakmayı ve her şeyin yolunda olduğundan emin olmayı istiyordu."