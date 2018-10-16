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Minik Zeynep 18 gün yoğun bakımda kaldı
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Konya'da doğumhanede dehşet! Doğumdan bir saat sonra bebeğin altını açtıklarında...

Konya'da bir üniversite hastanesinde dünyaya gelen Zeynep bebeğin vücudunda 2. derece yanıklar oluştu. Aile, bebeklerinin doğumhanede elektrikli ısıtıcının yanına konulması nedeniyle yandığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

16.10.2018 - 15:41 | Güncelleme:

Zafer Samancı'nın haberine göre, Özlem Ergun, 1 Haziran'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Zeynep adı verilen bebek bir saat sonra aileye teslim edildi. Teyzesi bebeğin altını açtığında vücudunda kızarıklıklar ve kabarcıklar fark etti. Durum hemşireye bildirildi. Minik bebek yoğun bakıma alındı. 18 gün boyunca verdiği yaşam savaşını kazandı.

DOĞUMHANEDE ELEKTRİKLİ ISITICI İDDİASI

Kızının doğumhanede bulunan elektrikli ısıtıcıdan dolayı yandığını söyleyen baba Abdullah Ergun, "Durumu hemşire fark edip doktoru uyarmış, buna rağmen doktor 'ben bilirim sen karışma' deyip hemşireyi azarlamış. Hemşire bir süre sonra bebeğin kızarmış olduğunu görünce ısıtıcının altından almış. Bunları bize olayı yaşayan hemşire anlattı. Tıp Fakültesi dekanı ise bize 'çocuğunuzu kaybedebiliriz hazırlıklı olun' dedi. 3. derece yanıkta tamamen doku kaybı oluyormuş, bizim bebeğimiz ise 2.2 oranında yandı. Buna neden olanların cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

"BEBEĞİMİ EMZİREMEDİM"

Kızının yanmasından sonra sıkıntılı günler geçirdiğini ifade eden anne Özlem Ergun ise "Evladımı bu derece yaktıktan sonra götürdüler 3 gün görmedim, 18 gün yoğun bakımda kaldı. Evladımı emziremedim. Acılarından dolayı sürekli ağlıyor, emmiyordu. Yanıkları nedeni ile sürekli aynı tarafına yatırdık bu nedenle diğer kalçasında gelişim bozukluğu tespit edildi.. Çok şükür bu tedavi edildi. Şikayetçiyiz. Şu an bile kızımın vücudunda yara izleri kaldı. Geçmezse estetik ameliyat olmak zorunda kalacak" diye konuştu.

Hastane yönetimi ise devam eden bir soruşturma olduğu için açıklama yapamayacaklarını ifade etti. Olayla ilgili idari soruşturma sürerken savcılığın ise valilikten gelecek soruşturma iznini beklediği öğrenildi.

 

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