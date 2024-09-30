Doğumundan 2 saat sonra evlatlık verildi!

Doğumundan sadece 2 saat sonra evlatlık verilen Özlem, yıllarca bu gerçekle yaşamış. Babasının adının Recep, annesinin adının ise Nuran olduğu dışında başka bir şey bilmeyen Özlem, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ailesini arıyor.

ÖZLEM, ANNE VE BABASIYLA KAVUŞACAK MI?

14 yaşında okulu bırakıp evlenen Özlem, 24 yıllık hayatında yaşadığı zorlukları anlatırken zor anlar yaşadı. 24 yıllık hayatında sayısız zorlukla mücadele eden Özlem’in tek bir isteği var; o da yıllardır yanında olmayan, hiç görmediği anne ve babasını bulup onlarla yüzleşmek. “Biyolojik ailemi bulup onlara neden beni bıraktıklarını sormak istiyorum.” diyen Özlem, ailesini bulup hayata yeniden başlamak istiyor.