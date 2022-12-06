ORMANLAR İNSANLARIN BEKLENTİSİYLE ÇEŞİTLENDİRİLDİ

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Orman Genel Müdürlüğünün, ülkenin toprağını, orman ve kaynaklarını her türlü tehlikeye karşı koruyan, geliştiren, ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yöneten 183 yıllık köklü ve büyük bir kurum olduğunu söyledi.