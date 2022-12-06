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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğunun kış turizm merkezleri ekoturizm alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hazırlanan ekoturizm alanları, yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak

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  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

    Tarım ve Orman Bakanlığınca Erzurum'da kurulan ekoturizm alanı, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 300 rakımdaki Palandöken Kayak Merkezi'nin yakınında yer alıyor.
  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

    Abdurrahman Gazi Orman Parkı'na entegre 193 hektarlık sahada, 7 bin 300 metre yürüyüş yolu, 3 bin 800 metre bisiklet parkuru, seyir terası ve fotoğraf çekim alanı, dinlenme bankları, yağmur barınakları ve sosyal tesisler bulunuyor.

     
  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

    Sarıkamış'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Keklik Vadisi Ekoturizm Alanı ise şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, 25 dinlenme bankı, yağmur barınakları, 650 metrelik yürüyüş yolu ve oturma alanlarından oluşuyor.

     
  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

    Cıbıltepe Kayak Merkezi ile adından söz ettiren ilçedeki, 8 hektar büyüklüğe sahip alana gelen misafirler, yörenin doğasına has yaklaşık 24 bitki türünü de tanıma fırsatı bulacak.
  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

    ORMANLAR İNSANLARIN BEKLENTİSİYLE ÇEŞİTLENDİRİLDİ

    Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Orman Genel Müdürlüğünün, ülkenin toprağını, orman ve kaynaklarını her türlü tehlikeye karşı koruyan, geliştiren, ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yöneten 183 yıllık köklü ve büyük bir kurum olduğunu söyledi.
  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

    Ormanların odun hammaddesinin dışında farklı fonksiyonları da icra ettiğini belirten Ayatay, hızlı kentleşme ve beraberinde gelen sorunlarla, ormanları insanların beklentisiyle çeşitlendirdiklerini anlattı.
  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

    Ayatay, toplumun ormanlardan sağlıklı yaşam anlamında faydalanması için ekoturizm alanları, orman parkları ve kent ormanları oluşturduklarını ifade ederek şöyle konuştu:
  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

    "İnsanlarımızı doğa sporu ve seyahatine dayalı bir turizm destinasyonuna kavuşturmayı amaçlıyoruz. Buralar, insanların ormanda yürüyerek stres atması, dinlenmesi ve kentin yorgunluğunu atmasına katkı sağlayacak.
  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

    Doğu Anadolu'da ekoturizm alanının ilkini eylül ayında Erzurum'a kazandırdık, ikincisini ise Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaptık. İnsanların yaşadığı doğayı tanımalarını, aynı zamanda turizm hareketliliğiyle bölge insanına ekonomik katkı sağlamış oluyoruz. Hem Erzurum hem de Sarıkamış'ta yaptığımız bu çalışmalarımız turizme yönelik."
  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

    Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş ise bu tür projelerin hayata geçmesinin bölge turizmine önemli katkı sağlayacağına işaret etti.

     
  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

    Sarıkamış'ta kış turizminin yanı sıra yaz turizmini de önemsediklerini dile getiren Taş, "Keklik Vadisi'ndeki ekoturizm alanında yapılan seyir terasları, yürüyüş yolları, yağmur barınaklarıyla bölgenin doğal güzellikleri ortaya çıkarıldı. 
  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

    Bizim amacımız da bu güzellikleri gelen misafirlere tanıtarak turist sayısını arttırmak" dedi.
  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak
  • Doğunun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak

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