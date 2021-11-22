Doğuş Balbay cerrahi operasyon geçirdi

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sol dizinden sakatlık yaşayan Doğuş Balbay'a artroskopik cerrahi uygulandığı belirtilerek, "Kulüp doktorumuz Uğur Diliçıkık, Doğuş Balbay'ın ameliyatının başarılı geçtiğini ifade etti. Doğuş Balbay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda parkelere dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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