DOĞUSAN TEKSTİL’DEN ANADOLU SİGORTA’YA TEŞEKKÜR

6 Şubat‘ta tüm dünyayı yasa boğan iki ayrı depremin de merkezi olan Kahramanmaraş’ta yıkılan binalarda binlerce vatandaş şehit olurken, sağladıkları katma değer ve istihdam ile kentin can damarı olan çeşitli sektörlerdeki sanayii kuruluşları da büyük zarar gördü. Özellikle asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem fayının geçtiği Türkoğlu ilçesindeki yıkımlardan zarar gören sanayi kuruluşlarından birisi de Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet gösteren Kahramanmaraş’ın köklü sanayi kuruluşu DOĞUSAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. oldu.

DOĞUSAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ olarak bu depremde şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, başta yakınlarını kaybedenler olmak üzere tüm ülkemize baş sağlığı diliyoruz. ‘Allah beterinden saklasın’ diye dua ettiğimiz, yaşadığımız bu deprem felaketi sonucunda DOĞUSAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ sanayi işletmemizde meydana gelen hasarlarımızın en kısa sürede tespiti ve tazmini için çalışıp işletmelerimizin kısa zamanda yeniden faaliyete başlamasına vesile olan başta Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sn. Mehmet Tuğtan’a, hasardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali Kaplan’a, Eksper Sn. Mehmet Cemal Usman’a Müdürlüğü’nün çalışanlarına depremin ilk günlerinden itibaren sanayi kuruluşumuz içindeki kurtarmada görev alıp enkaz altındaki makinalarımızı kurtarma çalışması yapıp hasarımızın azalmasına katkı sunan HGR Hasar Restorasyon firmasına, ayrıca her daim özverili bir şekilde yanımızda olan Acentemiz Mefsar Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Şti’nin başta yetkilisi Mehmet Furkan Sarıkatipoğlu olmak üzere tüm çalışanlarına çok kısa süre içerisinde hasar ödemesini yaparak bugün sanayimizin yeniden çalışmasına katkı sağladıkları için çok teşekkür ederiz.

DOĞUSAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.