Doğuştan elleri olmayan berber engellere sınır tanımıyor

Arjantin'de yaşayan 20 yaşındaki Gabriel Heredia, elleri olmadan doğdu. Engellerine rağmen mutlu ve bağımsız bir şekilde büyüdü. Gabriel ailesi ve arkadaşlarında daima destek gördü ve okul arkadaşlarından hiçbir zaman ayrımcılık görmedi. Şu an berberlik yapan Gabriel, engellerine rağmen mesleğini severek yapıyor.



İHA'nın haberine göre, Gabriel kendisine ilham kaynağı olan kişinin kuaför olan annesi olduğunu söylüyor. 14 yaşında berberlik yapmaya bir hobi olarak başlayan Gabriel, saç kesimi ve sakal tıraşı yapmanın bütün tekniklerini öğrendi ve kısa zamanda bu işi mesleği olarak benimsedi. Ailesi Gabriel'in 1,5 senedir çalıştığı berber dükkanını açması için kendisine destek verdi.



Bazı müşterilerin kendisine tereddütle yaklaştığını söyleyen Gabriel, saç kesim işi sona erdiğinde müşterilerin dükkandan mutlu bir şekilde ayrıldıklarını söyledi.