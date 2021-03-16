Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigÇaykur Rizespor
ABONE OL

Dokovic: Galatasaray maçından iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz

Çaykur Rizesporlu futbolcu Damjan Dokovic, "Son aldığımız galibiyetlerle üzerimizdeki kasvetli havayı dağıttık. Galatasaray maçından da iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz" dedi

Dokovic: Galatasaray maçından iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig´in 31´inci haftasında 19 Mart Cuma günü saat 19.00´da deplasmanda Galatasaray´ın konuğu olacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri´nde devam ediyor. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Damjan Dokovic, "Ligin ikinci yarısında şampiyonluk için mücadele veren üç takımın, kalan maçlarında çok az puan kaybedeceğini biz de biliyoruz. Biz oraya iyi bir performans sergileyip puan kazanmak için gidiyoruz. Uzun zaman sonra aldığımız galibiyet bizim için moral oldu. Galatasaray maçından da iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Takıma daha hızlı uyum sağlayabilmesi için yönetimin, takım arkadaşlarının ve kulüp çalışanlarının mücadele verdiğini söyleyen 30 yaşındaki Hırvat orta saha, "Buraya uyum sağladım, hiçbir yabancılık çekmiyorum. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. İlk geldiğim zamanlarda koronadan dolayı çok eksik oyuncumuz vardı. Takım çok iyi durumda değildi. Son aldığımız galibiyetlerle bu kasvetli havayı dağıttık" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş - Başakşehir muhtemel 11'ler - Spor Haberleri
FUTBOLKupada kritik randevu! İşte 11'ler
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut kararı ve tüm yaşananlar!
FUTBOLErol Bulut kararı ve tüm yaşananlar!
Galatasaray HABERLERİ - Fatih Terim kararını verdi: Falcao ve Mostafa...
FUTBOLÇift forvete devam
Hapis cezasına çarptırılan Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Mamic, görevinden istifa etti
FUTBOLHapis kararı sonrası istifa etti!
Türkiye Kupası'nda Antalya derbisi heyecanı yaşanacak
FUTBOLTürkiye Kupası'nda Antalya derbisi
Liverpool 1-0 kazandı, Ozan Kabak maçın adamı oldu
FUTBOLOzan maçın adamı oldu!
Josef de Souza: Tarihe geçmek istiyorum
FUTBOL"Tarihe geçmek istiyorum"
Fenerbahçe Erol Bulut gidecek mi, istifa mı etti? Fenerbahçe son dakika Erol Bulut kararı
FUTBOLFenerbahçe Erol Bulut gidecek mi, istifa mı etti?
Gaziantep, Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemiyor
FUTBOLGaziantep, üst sıralardan kopmak istemiyor
Süper Lig puan durumu maç sonuçları 16 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 30. hafta puan tablosu
FUTBOLSüper Lig güncel puan durumu (16 Mart)