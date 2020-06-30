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HABERTURK.COM / Ajanslar

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde ülkede kaydedilen günlük vaka sayısının 100 bine ulaşabileceğini belirtti.

Senato oturumunda konuşan Fauci, salgının “tam olarak kontrol” altına alınamadığını söylerken, ve “Eğer maske takılmaz ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmezse büyük sıkıntı içinde olacağız” dedi.

Dr. Anthony Fauci, “Günlük vaka sayıları 40 bin civarında seyrediyor. Eğer kurallara uyulmazsa günlük vaka sayısı 100 bine ulaşabilir. Çok rahatsız edici olacak, bunu size garanti edebilirim” değerlendirmesinde bulundu.

Fauci, Kovid-19'a yönelik sürü bağışıklığı kazanılıp kazanılamayacağına yönelik, "Virüse karşı bağışıklık konusunda elimizde çok fazla veri yok. Bunu bize zaman öğretecek ama önemli olan bu bağışıklığın ne kadar süreceği. 1 yıl mı sürecek, 2 yıl mı, daha mı az bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 368 artarak 128 bin 819'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 412 artarak 2 milyon 683 bin 304'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 368 artarak 128 bin 819'a çıktı.