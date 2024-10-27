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        Doktor asistanı Şerife'nin feci ölümü

        Gazientep'te özel bir hastanede doktor asistanı olarak görev yapan 21 yaşındaki Şerife Mercandağı, öğle yemeği yemek için dışarı çıktı. Talihsiz genç kıza yolun karşısına geçerken motosiklet çaptı. Ağır yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Feci kaza, güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:30
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        Doktor asistanı Şerife'nin feci ölümü
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        Gaziantep'in Güneykent Mahallesi'nde 10 Ekim günü özel bir hastanede doktor asistanı olarak görev yapan Şerife Mercandağı, öğle yemeği yemek için dışarı çıktı.

        Yolun karşısına geçmek isteyen Mercandağı'na, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi.

        Şerife Mercandağı ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Şerife Mercandağı, 17 gün sonra bugün yaşamını yitirdi.

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        Genç kızın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Motosiklet sürücüsünün ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        KAZA ANİ KAMERADA

        Bu arada kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Şerife Mercandağı’nın yürüdüğü sırada motosikletin çarpması sonucu savrulduğu görüldü.

        Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        #trafik kazası
        #gaziantep
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