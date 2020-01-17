Trabzon'un Ortahisar İlçesi Yalıncak Mahallesi'nde yaşanan olayda balkondan sarkan 9 yaşındaki S.E.A., dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler, hemen yanına koştu.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Çocuk hemen ameliyata alındı. Ameliyata aynı hastanede çalışan babası Op. Dr. Ahmet Hamdi Albayrak da girdi. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.
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