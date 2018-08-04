Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nde 4 Mayıs 2018 tarihinde hastası Aylen G.'yi kovalayarak yaka paça yere indiren doktor Fazilet Y. hakkındaki soruşturmayı yürüten savcı, dosyayı ikiye ayırdı. Doktor Fazilet Y.'ye hakaret ettiği iddia edilen Aylen G. hakkında hapis istemiyle dava açılırken, hastayı yaraladığı iddia edilen doktor Fazilet Y. hakkındaki dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.



"BEYAZ KOD VERDİM, KAÇMAYA BAŞLAYINCA YAKALADIM"

Hakarete uğradığı gerekçesiyle beyaz kod vererek Aylen G.'den şikayetçi olan doktor Fazilet Y. ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"Hastaları muayene ederken, kapıyı açan Aylen G., ‘Bana ne zaman rapor yazacaksın' diye beni sürekli taciz etti. Sıra kendisine gelmemesine rağmen odama girerek, raporunu ne zaman yazacağımı sordu. Ben de sekreterin yan odada hasta ile ilgili bir işlem yaptığını, geldiğinde yazacağımı söyledim. Dışarıda bağırarak hastaları galeyana getiriyordu. Dışarı çıkıp ‘bir sorun mu var' dedim. Tartışmaya başladık. Raporunu yazmayacağımı söyledim. Hakaret etti. Beyaz kod verdim. Kaçmaya başladı. Ben de yakalayıp, polise teslim etmek istedim."



UZLAŞTIRMACI GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturma sırasında doktora hakaret etmediğini ileri süren Aylen G. ise kendisini yaraladığını iddia ettiği doktordan şikayetçi oldu. Reçete ve rapor yazdırmak için sırada beklediğini belirten Aylen G., "Sıranın ilerlememesi ve doktor odasına yarım saat hasta giriş çıkışı olmadığı için sebebini sordum. İlaç yazdıracağımı söyledim. Bana ‘Sekreter yok. Sıranızı bekleyin. Çıkın dışarı' dedi. Dışarı çıktıktan sonra arkamdan geldi. ‘Burada sorun mu var' diye sordu. Ben de sorun olduğunu belirterek, neden hasta almadığını sordum. Bana, ‘Sana ilaç yazmıyorum, rapor da vermiyorum' diyerek bağırdı. Sonra beni kovalayarak yere düşürdü" dedi.



SAVCI HAKARETE HAPİS İSTEDİ

Dahiliye polikliniğinde sıranın ilerlemesi üzerine tartıştığı doktor Fazilet Y.'ye "geri zekalı" dediği iddia edilen devlet memuru Aylen G. hakkındaki soruşturmayı tamamlayan savcı, 'görevli memura alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve memurluktan men edilme cezası talep etti. Savcı hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi.



Öte yandan Aylen G., dosyası uzlaştırma bürosuna gönderilen doktor Fazilet Y. ile uzlaşmazsa doktor hakkında basit yaralama suçundan dava açılabilir.

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