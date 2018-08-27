Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre dün akşam saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesindeki yazlık evde uzman doktor 57 yaşındaki Gülşen Bulut ile 17 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Uğur Bulut'un öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.



AV TÜFEĞİ OLAY YERİNDE



Cesetlerin bulunmasıyla birlikte polis evde titiz bir çalışma yaptı. Ayrı odalarda bulunan iki ceset üzerinde inceleme yapıldı. Anne Gülşen Bulut'un vücuduna 3 av tüfeği mermisi isabet etmişti. Oğlu Uğur Bulut'un ise kafasında bir mermi giriş izi vardı. Polis, Uğur Bulut'un yanında bir av tüfeği buldu. Yapılan incelemede bu silahın olayda kullanılan av tüfeği olduğu belirlendi.



CİNNET Mİ?



Polisin yaptığı ilk incelemede Uğur Bulut'un annesini av tüfeği ile öldürdüğü ardından aynı silahla kafasına ateş ettiği ihtimali değerlendiriliyor. Tüm deliller bunu göstermesine rağmen polis, ikinci bir ihtimal olarak cinayet üzerinde de çalışma yapıyor.



Olay akşamı eşi ve oğluna ulaşamayan M.B., komşularını arayarak yardım istemişti. Açık pencereden içeri giren komşular Gülşen Bulut'u bir başka odada ise Uğur Bulut'un cansız bedenini bulmuştu. Gülşen Bulut, Manavgat Devlet Hastanesi´nde görev yapıyordu.

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