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Doktor ile "torbacı" olarak kullandığı öne sürülen hastası kırmızı reçeteli hap sattıkları iddiasıyla yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda 5 bin 180 kırmızı reçeteli hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Doktor ile
AA

Narkotik polislerince, İstanbul'dan getirdikleri kırmızı reçeteli hapları Ankara'da satacakları iddiasıyla 26 yıllık doktor ve "torbacı" olarak kullandığı öne sürülen hastası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu, şüpheliler Ömer Ali E. ve Gökhan D'nin, İstanbul'dan uyuşturucu etkisi olan yüklü miktarda kırmızı reçeteli hapı başkente getirerek satacakları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, 31 Mart'ta İstanbul'dan gelen şehirler arası yolcu otobüsündeki kırmızı reçeteli hapları Kırıkkale yolu üzerindeki bir noktada almak isteyen Gökhan D'yi yakaladı.

Aramada karton kutuda kırmızı reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkiye sahip 5 bin 180 hap ele geçirildi.

- Hastasını "torbacı" olarak kullandığı iddia edildi

Ekipler, üzerinden çıkan cep telefonunu inceledikleri Gökhan D'nin Ömer Ali E. ile irtibatını tespit etti.

Narkotik polisleri, Mamak ilçesinde aile hekimliği yapan Ömer Ali E'yi de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

26 yıllık doktor olduğu öğrenilen Ömer Ali E'nin, uyuşturucu bağımlısı olduğu için bir süre önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören hastası Gökhan D'yi "torbacı" olarak kullandığı öne sürüldü.

Ayrıca Gökhan D'nin geçen hafta cezaevinden çıktığı tespit edildi.

- Zanlıların İstanbul'daki bağlantıları araştırılıyor

"Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kırmızı reçeteli hapları İstanbul'dan otobüsle Ankara'ya gönderen şüphelileri araştıran polislerin operasyonlarının bu yönde devam edeceği öğrenildi.

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