GÜNCEL DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR 2023?



Ocak 2023 zammı ile birlikte doktor maaşları da netlik kazanmış; yüzde 30 zamla birlikte Uzman Doktor (1/4) maaşı 18.861 TL'den 24.519 liraya yükselmişti.

GÜNCEL UZMAN DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR 2023?

Kendi alanlarına göre hastayı muayene ve tedavi eden doktorlardır. Polikliniklerde hizmet veren uzman doktorların maaşları uzmanlık alanlarına ve kıdeme göre değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama bir uzman doktor maaşı 24.519 TL'dir.