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Doktor maaş zammı netleşiyor! 2023 Temmuz zammıyla en düşük doktor maaşı ne kadar olacak?

Doktor maaş zammı için son düzlüğe girildi. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur zammı TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek. Bu noktada gözler "2023 Temmuz memur zammıyla en düşük aile hekimi, uzman ve pratisyen doktor maaşı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, doktor maaş zammı son durum ile ilgili güncel gelişmeler...

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  • DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2023 | Temmuz zammıyla en düşük pratisyen, aile hekimi ve uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    Memur maaş zammında geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu. Memur zammıyla beraber doktor maaşları da artacak. Unvan, kıdem ve kademeye göre değişen doktor maaşları açıklanacak Temmuz zammıyla netleşecek. Peki, en düşük doktor maaşı ne kadar olacak? İşte, konuya dair detaylar...
  • DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2023 | Temmuz zammıyla en düşük pratisyen, aile hekimi ve uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    EN DÜŞÜK DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında doktor maaşları memur maaş zammı oranında artacak. Memur zammı ile 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek. Zammın oranı 5 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Yeni doktor maaşları belli olduğunda haberimiz güncellenecek. 
  • DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2023 | Temmuz zammıyla en düşük pratisyen, aile hekimi ve uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    TEMMUZ AYI DOKTOR MAAŞI TAHMİNLERİ

    1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 24 bin 743 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda ise maaşı 34 bin 640 liraya yükselecek.
  • DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2023 | Temmuz zammıyla en düşük pratisyen, aile hekimi ve uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    GÜNCEL DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR 2023?

    Ocak 2023 zammı ile birlikte doktor maaşları da netlik kazanmış; yüzde 30 zamla birlikte Uzman Doktor (1/4) maaşı 18.861 TL'den 24.519 liraya yükselmişti.  

    GÜNCEL UZMAN DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR 2023?

    Kendi alanlarına göre hastayı muayene ve tedavi eden doktorlardır. Polikliniklerde hizmet veren uzman doktorların maaşları uzmanlık alanlarına ve kıdeme göre değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama bir uzman doktor maaşı 24.519 TL'dir.  
  • DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2023 | Temmuz zammıyla en düşük pratisyen, aile hekimi ve uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    GÜNCEL AİLE HEKİMİ MAAŞI NE KADAR?

    Hastayı muayene ederek gerekli teşhis ve kontrolleri yapıp tedavi eden aile hekimleri pratisyen doktorlardır. Hastalıkları teşhis edip, ön tanı koyarak ve gerektiği takdirde hastayı uzman doktora yönlendirmekle sorumlu olan aile hekimlerinin maaşı en düşük 13 bin 500 TL'den başlamaktadır. Aile hekimlerinin maaşları kıdemleri ve mesailerine göre 17.070 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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