Memur ve memur emeklisi maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Bu kapsamda memur ve emekli Temmuz ara zammı oranları da belli oldu. Memur zamlarının netleşmesiyle birlikte doktor maaşlarının ne kadar olduğu merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Temmuz zamlı doktor maaşları...