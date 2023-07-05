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Temmuz zammı sonrasında 2023 doktor maaşları ne kadar oldu? İşte yeni zamlı rakamlar!

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranları nihayet belli oldu. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Temmuz ayı itibarıyla doktor maaşları memur maaş zammı oranında artış gösterecek. İşte 2023 Temmuz zammı ile doktor maaşları...

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  • DOKTOR MAAŞI 2023 ZAMLI: Temmuz zammı ile doktor maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte uzman doktor, pratisyen hekim, doktor maaş zammı!

    Memur ve memur emeklisi maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Bu kapsamda memur ve emekli Temmuz ara zammı oranları da belli oldu. Memur zamlarının netleşmesiyle birlikte doktor maaşlarının ne kadar olduğu merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Temmuz zamlı doktor maaşları...
  • DOKTOR MAAŞI 2023 ZAMLI: Temmuz zammı ile doktor maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte uzman doktor, pratisyen hekim, doktor maaş zammı!

    EN DÜŞÜK DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.
  • DOKTOR MAAŞI 2023 ZAMLI: Temmuz zammı ile doktor maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte uzman doktor, pratisyen hekim, doktor maaş zammı!

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.
  • DOKTOR MAAŞI 2023 ZAMLI: Temmuz zammı ile doktor maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte uzman doktor, pratisyen hekim, doktor maaş zammı!

    2023 UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

    6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/4 derecesine sahip uzman doktor maaşı 36 bin 887 TL oldu.

    1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 24.509 TL'den, 28.810 TL'ye yükseldi. 8.077 TL seyyanen maaş zammı ile bu rakam 36.887 TL'ye çıktı.
  • DOKTOR MAAŞI 2023 ZAMLI: Temmuz zammı ile doktor maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte uzman doktor, pratisyen hekim, doktor maaş zammı!

    Uzman doktor: Önceki maaş 24 bin 743 TL (Derece 1/4)

    Zamlı maaş: 37 bin 162 TL (%17,55 + 8077)

    Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

    Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak. Ocak 2024'te yeniden belirlenecek.
  • DOKTOR MAAŞI 2023 ZAMLI: Temmuz zammı ile doktor maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte uzman doktor, pratisyen hekim, doktor maaş zammı!

    MEMUR MAAŞLARINDA SEYYANEN ZAM TUTARI BELLİ OLDU

    AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

    Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

     

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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