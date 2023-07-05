Emekli ve memur maaşları için gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirtmişti. Bu kapsamda Temmuz zammıyla doktor maaşlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, "Doktor maaşları ne kadar, kaç TL olacak?" İşte zamlı doktor maaşları...