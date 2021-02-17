Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Doktor tanıklar dinlenemedi, oğlunu boğarak öldüren futbolcu babanın duruşması ertelendi

Bursa'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş’ın (33) yargılandığı davanın duruşmasında tanıklık yapacak olan 2 doktor, SEGBİS'te yaşanan aksaklık nedeniyle dinlenemedi. Duruşma, ertelendi.

Doktor tanıklar dinlenemedi, oğlunu boğarak öldüren futbolcu babanın duruşması ertelendi
DHA

Süper Lig'de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, geçen 23 Nisan günü, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Kısa süre sonra Cevher Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını bildirdi. Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.

'KASIM'I HİÇ SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM'

12 gün sonra ise Cevher Toktaş, karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu söyledi. Toktaş, ifadesinde, "Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yataktaki oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da yoğun bakıma aldılar. İki saat sonra ölüm haberini aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polise gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi.

Adliyeye sevk edilen Toktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİ TIP KURUMU RAPORUNDA KASIM'IN BOĞULDUĞU BELİRTİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çocuğun kesin ölüm nedeni belirlenemeyince savcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Kasım'ın 'boğularak’ öldüğü bildirildi.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cevher Toktaş'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, Cevher Toktaş, Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le katılırken, yakınları ve avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı salonda hazır bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Önceki duruşmalarda 6 sağlık çalışanını tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti 2 doktorun da tanıklığına başvurmak istedi. Ancak farklı illerdeki hastanelere tayinleri çıkan doktorlar, SEGBİS sisteminde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle dinlenemedi. Mahkeme heyeti de duruşmayı erteledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'deki fırtınada ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü
GÜNDEMFırtına İzmir'i vurdu!
Teorik Eğitim nedir? - Teorik Eğitim nasıl olur? İşte Teorik Eğitim ile ilgili bilgiler
GÜNDEMTeorik Eğitim nedir, nasıl olur?
Uludağ'da kayıp doktor alarmı
GÜNDEMUludağ'da kayıp doktor alarmı
2021 Kandil günleri ve tarihleri ne zaman? - Diyanet yayınladı: 2021 dini günler takvimi
GÜNDEM2021 Kandil günleri ve tarihleri ne zaman?
Karda kayan çocuk yokuş aşağı devrilen aracın altında böyle kaldı
GÜNDEMKarda kayan çocuk araç altında kaldı!
AÖL sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? - 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri...
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman, tarih açıklandı mı?
Üniversitelerde hibrit eğitim nedir? Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılıyor?
GÜNDEMÜniversitelerde hibrit eğitim başlıyor
Liseler ne zaman açılacak, hangi tarihte? - MEB açıkladı: 2021 Liseler yüz yüze eğitim tarihi...
GÜNDEMLiseler ne zaman açılacak, hangi tarihte?
Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara hava durumu
GÜNDEMAnkara'da okullar tatil mi?
Eskişehir son dakika! Bir aile ölü bulundu! Sebebi ise... - Haberler
GÜNDEMÜç kişilik aile ölü bulundu!