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Doktor, tehditte bulunan şüpheliyle "çocuklara balon dağıtması" şartıyla uzlaştı



- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, "ilaç yazma" meselesinden tartıştığı doktoru tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan şüpheli ile şikayetçi arasında uzlaşma sağladı - Şüpheli, şikayetçi doktorun "sağlık çalışanlarını tehdit etmeme" sözü ve üç kamu hastanesinde çocuklara "balon dağıtma" şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu

Antalya'da poliklinikte görevli doktor, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan şüpheliyle "sağlık çalışanlarını tehdit etmeme" sözü ve üç kamu hastanesinde çocuklara "balon dağıtması" şartıyla uzlaştı.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Borsa Semt Polikliniğine giden hasta E.Ö. ile görevli doktor N.V.A. arasında "ilaç yazma" meselesinden tartışma çıktı.

Doktor N.V.A, E.Ö. hakkında "Sen kimsin? Nerelisin? Onu söyle bana. Seni bu koltukta oturtacağımı mı sanıyorsun? Bu iş burada bitmez." diyerek kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili E.Ö. hakkında başlatılan soruşturma dosyası, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı Gülsüm Himtaş'ın irtibata geçtiği taraflar anlaşabileceklerini bildirdi.

- Yazılı olarak sağlık çalışanlarını tehdit etmeyeceğini belirtti

Şüpheli, şikayetçi doktorun, "sağlık çalışanlarını tehdit etmeme" sözü ve üç kamu hastanesinde çocuklara "balon dağıtması" şartını kabul etti.

Yazılı olarak sağlık çalışanlarını tehdit etmeyeceğini belirten E.Ö, üç devlet hastanesinde 08.00-16.00 saatlerinde 30'ar balonu çocuklara dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.

- Uzlaştırma Bürosu, 7 bin 495 dosyayı uzlaşmayla çözüme kavuşturdu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Uzlaştırma Bürosuna 2019'da 18 bin 145 dosya ulaştı, dosyalardan 7 bin 495'i olumlu sonuçlandı.

Uzlaştırmacıların yaptığı görüşmelere rağmen 8 bin 262 dosyanın olumsuz sonuçlanmasıyla kamu davaları açıldı, 2 bin 388 soruşturma evrakının işlemleri ise devam ediyor.