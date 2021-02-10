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'Olmayan form' ile tutanak tutup ceza verdiler

Balıkesir’de görev yapan aile hekimi Fevzi Turgut, katılacağı kongre için Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe yazıp yasal izninden 3 gün kullandı. Turgut kongredeyken iş yerine gelen Sağlık Müdürlüğü görevlileri ‘Aile Hekimi İzin ve Vekalet Formu’ doldurmadan işe gelmediği gerekçesiyle tutanak tuttu. 30 ceza puanı verilen Turgut'un başvurduğu idare mahkemesi, mevzuatta yer almayan formla verilen cezayı iptal etti

Doktora ceza yargıdan döndü - Haberler
HABERTURK.COM

Balıkesir Altıeylül ilçesi 19 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Fevzi Turgut, 13-15 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak kongreye katılmak için dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre Turgut, yerine bakacak aynı Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli 2 hekim arkadaşının da ismini yazdığı dilekçenin ardından izne çıktı.

Doktor Fevzi Turgut kongredeyken iş yerine gelen Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Turgut’un izne ayrılırken ‘Aile Hekimi İzin ve Vekalet Formu’nu doldurmadığını belirterek tutanak tutup her gün için 10’ar ceza puanı olmak üzere 30 ceza puanı uyguladı.

YARGIYA BAŞVURDU

Balıkesir Aile Hekimleri Derneği başkanlığını da yapan doktor Fevzi Turgut, verilen cezanın iptali için avukatı aracılığıyla Balıkesir İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Balıkesir 2. İdare Mahkemesi kararında mevzuatta ‘Aile Hekimi İzin ve Vekalet Formu’nun bulunmadığını belirtti. Zorunlu olmayan ve Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından uygulamada birlik sağlanması amacıyla oluşturulan form doldurulmadığı için verilen cezanın hukuka uygun olmadığını kaydeden mahkeme, cezayı iptal etti.

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