Doktora diye çıktı nehirde cesedi bulundu Artvin'de 22 gündür haber alınamayan kişi, Çoruh Nehri'nde ölü bulundu. Yapılan incelemede cesedin, 2 Mayıs'ta doktora gideceğini belirterek Şavşat ilçesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sıddık Gögercin'e ait olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:24 facebook

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